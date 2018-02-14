جمعية نساء المستقبل تحيي ذكرى الرئيس الشهيد في مسجد محمد الأمين

بدعوة من جمعية نساء المستقبل وبرعاية السيدة نازك رفيق الحريري، اقيم في مسجد محمد الأمين ندوة عن الرئيس الشهيد تحت عنوان رفيق الحريري ، مسيرة و نهج و درب خالد.

رفيق الحريري… مسيرة ونهج ودرب خالد، عنوان طبع الذكرى الثالثة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي جرى إحياؤها في مسجد محمد الأمين بدعوة من جمعية نساء المستقبل وبرعاية السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى بهيج طبارة.

الإحتفال حضره ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب سمير الجسر والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس حسين الحسيني والنائب بهية الحريري والوزيرالسابق سليم الصايغ والسيد عدي الشيخ وعقيلته، بمشاركة وزراء ونواب وشخصيات.

السنيورة

وأكد الرئيس فؤاد السنيورة ان الرئيس الشهيد كان حارس الجمهورية مستعيدا إنجازاته في مجال التعليم والإعمار وعالم السياسة , مشيرا الى ان طموحه كان إقامة الدولة السيدة والقوية والعادلة والمستقلة.

سليم الصايغ

الوزير السابق سليم الصايغ كان واحدا من الشباب اللبناني الحاصل على الدكتوراه ونال افضل جائزة للعلوم السياسية والحقوق في باريس بمنحة من مؤسسة الحريري , وفي كلمته اكد ان الرئيس الشهيد ترك للبنان باقات ثلاث في عيد الحب هي: الجمهورية الثانية والإستقلال الثاني وثورة الأرز.

السيدة نازك رفيق الحريري

وككل عام وجهت السيدة نازك رفيق الحريري كلمتها التي استذكرت فيها معاني الإستشهاد مؤكدة على اهمية الوحدة الوطنية ونحن على ابواب استحقاق من شأنه تدعيم لبنان.

كما القت رئيسة جمعية نساء المستقبل السيدة ليلى الترك كلمة اكدت فيها ان الرئيس رفيق الحريري رجل قضية ومن العظماء الذين يخلدهم التاريخ ولن يمحى من الذاكرة , كما كانت كلمة للطالبة ياسمينا من مدرسة الحريري قالت فيها سيبقى الرئيس رفيق الحريري رجل السلام وسنتبع ارثه ونكون صوته.وفي الختام جرى توزيع الدروع التذكارية عللرئيس السنيورة والوزير الصايغ.

تقرير: شهير إدريس