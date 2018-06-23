جمعية “مارش” من شارع سوريا تحتفل بانجاز مشروع “روح باب الذهب” في طرابلس

تعزيزا للعيش المشترك بين أبناء التبانة وجبل محسن، و بدعم من السفارة الهولندية احتفلت جمعية مارش في المركز الثقافي ” قهوتنا “في شارع سوريا باختتام مشروع ” روح باب الذهب ” لترميم المحال التجارية المتضررة وتأهيلها من الأحداث الامنية التي شهدتها المنطقة .

رئيسة مارش ليا بارودي اكدت أن أهمية الحدث تكمن في وجود متطوعين من المنطقتين المتضررتين تحت سقف مشروع واحد .

حضر الإحتفال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش ممثلا الرئيس سعد الحريري، بالإضافة إلى عدد من فعاليات المنطقة.

تخلل الاحتفال عرض لفيلم قصير لخص قصة المشروع، بالإضافة إلى عروض ثقافية وفنية منوعة .

“باب الذهب” مشروع متكامل مؤلف من حوالى 300 شاب وشابة هدفه منح فرص عمل لشباب المنطقتين وتعزيز الروابط الاجتماعية .