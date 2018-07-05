جمعية المقاصد شاهدة على حقبات تاريخية مرت على لبنان

هي الجمعية الأقدم والأعرق، ولدت قبل ولادة لبنان الحديث وبقيت حتى يومنا هذا، شاهدة على حقبات تاريخية عدة في البلد على مدى نحو قرن ونصف.

إنها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية التي تأسست في بيروت عام 1878 على يد الشيخ عبد القادر قباني وهي جمعية خيرية لا تبغي الربح المادي.

عام 1958 تولى الرئيس الراحل صائب سلام رئاستها.

وعند تسلم تمام سلام رئاسة الجمعية عام 1982، تطورت مدارس المقاصد في نقلة نوعية حيث بدأ بإدخال الأساليب الحديثة في التربيّة والتعليم والإدارة يساعده مجلس أمناء.

وصل عدد فروع مدارس المقاصد في بيروت والقرى في لبنان إلى سبع وأربعين مدرسة وفاق تعداد طلابها الـ24.000 طالب وطالبة في العام 1990. ولكن في الفترة الأخيرة إنخفض عدد المدارس إلى 38 مدرسةً موزعة في كل لبنان، بسبب تراكم الديون عليها نتيجة السياسات الادارية والمالية.

المقاصد التربوية ليست جمعية للتعليم الإبتدائي أو المتوسط فحسب بل تطورت ليكون لها صرح جامعي لتدريس الطب والعلوم الشرعية.

وقبل سنوات دخلت المقاصد في أزمة مالية كبيرة تدخل في حينها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مساهمًا بنحو 35 مليون دولار أميركي.

عمل الجمعية لم يقتصر فقط على الشق التربوي فقد قامت المقاصد بدور بارز في فترة الأحداث اللبنانية سواء على صعيد الخدمات الصحية والمستشفيات المتنقلة والدفاع المدني المقاصدي إيمانًا منها بأن التعليم وخدمة المجتمع توأمان لا ينفصلان، وللمقاصد اليوم صرح طبي بقي في كنف أهداف الجمعية الخيرية.

المقاصد لم تعد اليوم مجرد مؤسسة عابرة كغيرها، بل أصبحت مسيرتها نهجًا يحتذى به على مر أجيال عديدة، فلو شاء القدر بأن تقفل أبوابها لظروف قاهرة، ستبقى المقاصد في روح ووجدان كل بيروتي ولبناني.