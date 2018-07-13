المقاصد تعيد افتتاح كلية خديجة الكبرى وبعض مدارسها في القرى

أعلن رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو عن إعادة فتح كلية خديجة الكبرى في بيروت التابعة للجمعية وبقية المدارس في المناطق اللبنانية في طريقها الى الحل.

وبارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إعادة فتح كلية خديجة الكبرى وبعض المدارس في المناطق اللبنانية، متوجها بالشكر والتقدير لرئيس جمعية المقاصد وأعضاء مجلس الامناء على القرار الحكيم بإعادة فتح كلية خديجة الكبرى ومدرسة المقاصد في الصويري والقرعون.

وقال :” ان شاء الله سوف يتم فتح كل المدارس المقاصدية التي طالها قرار إقفالها المؤقت بحكمة وروية وهدوء وبعناية ولكن يحتاج الأمر الى الصبر”.

كلام المفتي دريان جاء خلال رعايته حفل تخريج 373 طالبا وطالبة في الصفوف النهائية في ثانويات ومعاهد جمعية المقاصد تحت شعار “فجر متجدد” بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء النائب رولا الطبش والنائبان فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي وأعضاء مجلس أمناء المقاصد وشخصيات اجتماعية وتربوية وذوي الطلاب.

سنو

وقال سنو في كلمته: “سنعيد افتتاح مدرسة خديجة الكبرى بناء على تمنيات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعلى وعد وزير التربية مروان حمادة على إنهاء مشكلة صندوق التعويضات الذي سيجتمع يوم السبت، وبعد التداول مع مدرسة الصويري ومدرسة القرعون تبادلت الأفكار مع بعض الأخوة أعضاء مجلس الأمناء ونحن على طريق الحل بإذن الله وسنأخذ القرار بإعادة الافتتاح. وما زلنا نأمل بأن تتحرك اكثر بلديات ومكونات المجتمع المحلي في المدارس لتقديم يد العون ليتم إعادة فتح مدارس أخرى بإذن الله”.

أضاف: “المقاصد تدعوكم إلى التوحد والتكاتف معها في مواجهة المشاكل، ومنها ما حصل مع مدرسة خديجة الكبرى، فلولا توحدكم وصوتكم لما وصلت هذه المشكلة إلى حل. نعم، فلنساعد بعضنا البعض، مشاكلنا هي مشاكلكم، علينا أن نبقى متحدين لمواجهتها وحلها، وليس الركون إلى حل واحدة منها فقط”.

دريان

وتحدث المفتي دريان متوجها إلى الخريجين بالقول: “اليوم هو يوم فرحتكم الكبرى فلا تنغصوها بالاستماع إلى كلمات السوء من هنا أو هناك . فالمقاصد بخير وستبقى بخير إن شاء الله رافعة راية الإسلام المعتدل والتربية الوطنية السليمة والعروبة الصافية والأخوة الإنسانية. تتخرجون اليوم في المقاصد ، ولكن لا تخرجون منها . لا أحد يخرج من المقاصد . إنها لحمنا ودمنا . كانت تاريخنا المشرق في هذا الوطن، وستبقى أبدا إن شاء الله مستقبلنا الذي نريده أكثر تشريفا ، معكم ومن خلالكم، رافعة راية الإسلام المعتدل السمح والعروبة الصافية، وعاملة دائما وأبدا على التربية الوطنية، والعيش المشترك، منصبة دائما وأبدا أيضا على العلم الحديث، والمعارف الإنسانية المتطورة”.

أضاف: “صحيح أن المقاصد تواجه مصاعب مالية ولكن رسالتها فوق هذه المصاعب والذين يؤمنون بهذه الرسالة، ويحرصون عليها من أهل الوفاء في لبنان، ومن أهل الخير خارج لبنان، لن يتركوا لموجة عابرة أن تجتاح سفينة شامخة عمرها مئة وأربعون عاما. إن أسرة المقاصد هي أسرة مسلمي لبنان وهي واحدة من الأسر المتعددة في لبنان التي تشكل في تعددها شعبا واحدا. المقاصد قلعة صامدة بإذن الله. إن للمقاصد ربا يحميها كما كان يقول الرئيس الراحل صائب سلام ، وأن لها مؤمنين برسالتها، وفي مقدمة هؤلاء، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي ما إن علم بالصعوبات المالية التي تمر بها الجمعية، حتى قرر المبادرة إلى مساعدتها”.

وفي الشأن الحكومي، ناشد مفتي الجمهورية جميع المعنيين بالشأن الحكومي، أن يعملوا على تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري وعدم وضع الشروط التي تؤخر عملية التأليف.

وقال: “ندعو إلى حسم الجدل والتجاذب حول الحقائب الوزارية، فالأوطان لا تبنى إلا بالتعاون والتضامن والوحدة، ولا تبنى بالحصص والمصالح الذاتية أو الفئوية ، ونطالب الجميع بالخروج من مواقع التناحر، والدخول جميعا إلى رحاب الوطن ، وتعميم ثقافة المواطنة ، لبناء لبنان الواعد والمنتظر، لقيام دولته، دولة المواطنين جميعا، لا فرق بين مواطن وآخر إلا بما يقدم لهذا البلد من وسائل الأمن والاستقرار والأمان”.

وختم: “إن دار الفتوى، ستبقى داعمة لمؤسسات الدولة، ومشروع بناء الدولة، ولها حرصها الخاص على مقام رئاسة مجلس الوزراء، وبقية الرئاسات والمقامات، كما لها حرص خاص على مؤسسات المجتمع الأهلي كافة، وعلى وجه الخصوص، الجمعية الأعرق، جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، لما لها من دور إسلامي ووطني وعروبي، ما يقارب القرن والنصف”.