جمعية الأزهر تنفي ما نسب لخريجيها من بيانات تدعو لعدم انتخاب مرشحي تيار المستقبل

نفت جمعية خريجي الأزهر في لبنان، ما نسب إلى خريجيها وكلية الشريعة، من بيانات تدعو إلى عدم انتخاب مرشحي تيار المستقبل.

تداولت وسال التواصل الاجتماعي مؤخراً بيانات مفبركة تحت اسم “خريجو أزهر لبنان وكلية الشريعة” تدعو إلى عدم انتخاب مرشحي تيار المستقبل في مختلف المحافظات اللبنانية.

ولفت الشيخ أحمد فارس – رئيس جمعية خريجي الأزهر في لبنان إلى أن مضمون البيانات وما تحتويه من عبارات لا أخلاقية، تؤكد فبركتها من قبل جهة محددة، رافضا الكشف عن هذه الجهات قبل إدانتها بشكل مؤكد.