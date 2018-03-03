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حراك المتعاقدين الثانويين: للاعتصام الجمعة أمام وزارة التربية
مجلس النواب العراقي يبدأ التصويت على بقية فقرات الموازنة العامة بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة
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جمعية آل عيتاني: زياد عيتاني دفع ثمناً غالياً بالاعتداء على حريته وننتظر أن يصدر قاضي التحقيق قراره لنبني على الشيء مقتضاه
فى:
3 مارس 2018, 11:22
فى:
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