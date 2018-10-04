جماهير ليفربول تُطالب ببيع محمد صلاح !

يعيش النجم المصري ​ محمد صلاح ​ فترة صعبة جدًا مع فريق ​ ليفربول الإنكليزي ​، حيث بدا واضحا تراجع مستوى هداف الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، والذي نجح في تسجيل 44 هدفا في أول موسم له مع الريدز بمختلف المسابقات.

وتعرض ليفربول يوم أمس إلى خسارة خارج أرضه على يد نابولي الإيطالي بهدف مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

وبعد المباراة، ونقلا عن صحيفة ديلي ستار الإنكليزية، أعرب عدد هائل عن جماهير ليفربول عن إستيائهم من الأداء الذي يقدمه صلاح على أرض الملعب، حيث نشرت الصحيفة بعض التغريدات عبر تويتر والتعليقات عبر فيس بوك جاء أهمها :

” عليكم أن تبيعوا صلاح”، ” كمشجع لليفربول، بالتأكيد أوافق على بيع صلاح من دون تفكير”، “المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف، بل في الأداء السيء على أرض الملعب”.