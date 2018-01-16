جماهير البوندسليغا تسيطر على الكرة الاوروبية

مرة جديدة سجل دوري الدرجة الأولى الألمانية أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا ليتفوق مرة أخرى على ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

وقالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا إن متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة في ​البوندسليغا​ خلال موسم 2016-2017، بلغ 40693 متفرجا مقابل 35838 متفرجا في إنكلترا.

وجاء ​الدوري الإسباني​ ثالثا بمتوسط بلغ 27609 متفرجا يليه الدوري الإيطالي بمتوسط 22177 متفرجا والدوري الفرنسي بمتوسط حضور جماهيري 11838 متفرجا.

ورغم أن ​الدوري الألماني​ يفاخر بأفضل الأرقام فإن الحضور الجماهيري هناك تراجع منذ موسم 2011-2012 عندما بلغ 44293 متفرجا.

ومنذ ذلك الحين، واجهت البوندسليغا انتقادات بأنها أصبحت محسومة لصالح بايرن ميونيخ الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.