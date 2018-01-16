جماهير البوندسليغا تسيطر على الكرة الاوروبية

مرة جديدة سجل دوري الدرجة الأولى الألمانية أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا ليتفوق مرة أخرى على الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا إن متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة في البوندسليغا خلال موسم 2016-2017، بلغ 40693 متفرجا مقابل 35838 متفرجا في إنكلترا.
وجاء الدوري الإسباني ثالثا بمتوسط بلغ 27609 متفرجا يليه الدوري الإيطالي بمتوسط 22177 متفرجا والدوري الفرنسي بمتوسط حضور جماهيري 11838 متفرجا.
ورغم أن الدوري الألماني يفاخر بأفضل الأرقام فإن الحضور الجماهيري هناك تراجع منذ موسم 2011-2012 عندما بلغ 44293 متفرجا.
ومنذ ذلك الحين، واجهت البوندسليغا انتقادات بأنها أصبحت محسومة لصالح بايرن ميونيخ الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.
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