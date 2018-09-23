جماهير الاسماعيلي تقسو على حارس مصر التاريخي

تلقى النادي الاسماعيلي خسارة ثانية على التوالي اتت امام سموحة بنتيجة 1 – 3 لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز .
وعقب انتهاء المواجهة اطلقت الجماهير صافرات الاستهجان وطالبت حارس مرمى مصر التاريخي عصام الحضري بالرحيل بعد ان تلقت شباكه 6 اهداف في اللقاءين الاخيرين
واكدت تقارير صحفية ان الحضري بنفسه تنتابه حالة من الغضب ورفض السفر مع الفريق الى الكويت لمواجهة فريق الكويتضمن اياب الدور 32 من البطولة العربية لكرة القدم.
يذكر ان الحضري يعتبر الحارس التاريخي في الكرة المصرية واصبح اكبر لاعب يشارك في المونديال بعد ان خاض لقاء السعودية على الاراضي الروسية.
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