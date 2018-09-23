جماهير الاسماعيلي تقسو على حارس مصر التاريخي

تلقى ​النادي الاسماعيلي​ خسارة ثانية على التوالي اتت امام ​سموحة​ بنتيجة 1 – 3 لحساب الجولة الثامنة من ​الدوري المصري الممتاز​ .

وعقب انتهاء المواجهة اطلقت الجماهير صافرات الاستهجان وطالبت حارس مرمى مصر التاريخي ​عصام الحضري​ بالرحيل بعد ان تلقت شباكه 6 اهداف في اللقاءين الاخيرين

واكدت تقارير صحفية ان الحضري بنفسه تنتابه حالة من الغضب ورفض السفر مع الفريق الى ​الكويت​ لمواجهة فريق الكويتضمن اياب الدور 32 من ​البطولة العربية​ لكرة القدم.

يذكر ان الحضري يعتبر الحارس التاريخي في الكرة المصرية واصبح اكبر لاعب يشارك في ​المونديال​ بعد ان خاض لقاء السعودية على الاراضي الروسية.