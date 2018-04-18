جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي.. على جدول أعمالها 65 بندا

ينعقد مجلس الوزراء غداً الخميس في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله، مواضيع لم تبحث في جلسة الخميس الماضي (28 بنداً) ومواضيع جديدة (37 بنداً).

ومن أهم البنود المؤجلة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني، وإقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 384/94 (لوحات عمومية في التداول).

إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى تعديل أحكام قانون المطبوعات المتعلقة بنقابة محرري الصحافة اللبنانية، ومشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة (أ) من البند الأول من المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983وتعديلاته.

أما أهم البنود الجديدة فهي مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 2675 تاريخ 4/4/2018 المتعلق بتحديد أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للإنتخابات النيابية في الخارج في العام 2018، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.