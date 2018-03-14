جلسة لمجلس الامن حول تسمم العميل المزدوج..توتر روسي بريطاني

رجحت واشنطن وقوف موسكو وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، في بريطانيا، وشددت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي، في جلسة لمجلس الأمن مساء الأربعاء، على أن تلك “الجريمة الروسية تستدعي تحرك مجلس الأمن”.

وقالت: “نشترك مع بريطانيا في تحميل روسيا مسؤولية استخدام الغاز السام”، داعية موسكو الى التعاون مع التحقيقات التي تجريها بريطانيا.

من جهته، لفت مندوب بريطانيا الى أن روسيا “لديها تاريخ معروف في انتهاك القانون الدولي”، مشيرا الى أنّها لم تمتثل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وأشار الى أنّ بلاده لم تحصل على أي رد روسي حول وصول المادة السامة لبريطانيا.

وأضاف أنّ بريطانيا وافقت على مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في التحقيقات، مشيراً الى أنّ الغاز السام الذي وجدت آثاره على القتيل “لا يمكن تطويره إلا في معامل خاصة”.

وطالب المندوب البريطاني “منظمة الأسلحة الكيماوية” بالتحقق من نتائج تحقيقات بلاده، مؤكدا أنّ “تهديدات روسيا لن تردعنا وسندافع عن قيمنا”.

في المقابل، رد المندوب الروسي على الاتهامات البريطانية والأميركية التي وجهت إلى بلاده خلال الجلسة، مؤكدا أنّ طرد الدبلوماسيين الروس “لن يمر دون ردود فعل من روسيا”، وقال إنه “لا يمكن توجيه الاتهامات دون تقديم أدلة”.

واعتبر أن بريطانيا “هي المصدر المحتمل لهذا الغاز السام الذي تعرض له الجاسوس الروسي السابق وابنته يوليا”، معتبرا أنّ المحققين البريطانيين “يلقون اتهامات دون أي دليل”.

وأضاف أنّ المهلة البريطانية “لا معنى لها لأنها جاءت بنبرة التهديد”.