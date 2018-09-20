جلسة عام لمجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل لـ “تشريع الضرورة”

ينعقد مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في جلسة عامة متتابعة صباحاً ومساءً يومي الإثنين والثلاثاء بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري “وبالتوافق التام بينه وبين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على تشريع الضرورة لإقرار بنود ملحة متعلقة بمشاريع “سيدر” استنهاضاً لعجلة الدولة والاقتصاد” حسبما أكدت مصادر كتلة “المستقبل” النيابية لصحيفة “المستقبل”، مذكرةً في هذا الإطار بموقف الحريري نفسه خلال دردشته مع الصحافيين قبيل ترؤسه اجتماع الكتلة في “بيت الوسط” أمس الأول حين أشار إلى أنه على تواصل مع بري في هذا الإطار وأنهما متوافقان على انعقاد الجلسة العامة ربطاً بالبنود “الضرورية جداً” المتصلة بمؤتمر “سيدر”.

وفي هذا السياق، لم يستبعد النائب ياسين جابر ان يعدّ وزير المالية شيئاً ما يتعلق باعتمادات اضافية على موازنة 2018، على ان يطرحه في إطار المعجل المكرّر.

وقال جابر لـ”الجمهورية” انّ الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعاً، يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر انّ الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك إجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عَدا عن انّ معظم النواب يُبدون إيجابية حيال هذا الامر.

بدوره، أكد عضو مكتب المجلس النائب ميشال موسى أن “كل الكتل متوافقة على أهمية عقد جلسات تشريعية، تكتسب طابع الضرورة، في ظل استمرار الأزمة الحكومية”. وأشار في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “عدداً من مشاريع القوانين التي ستقرّ، مرتبطة بمؤتمر (سيدر)، لا سيما قانون مكافحة الفساد، وقانون الإدارة الرقمية والداتا، وبالإضافة إلى البت بالقروض الميسرة المعطاة للبنان من بعض الدول والمصارف الأوروبية”. وشدد على ضرورة “البت أيضاً بمشاريع واقتراحات القوانين المتعلّقة بمعالجة أزمة قروض الإسكان ومعالجة النفايات الصلبة والتحكيم القضائي… وغيرها”. ولفت النائب موسى إلى أن “التشريع بغياب حكومة فاعلة لا يعني مصادرة صلاحيات هذه الحكومة”. ورأى أنه “لا يعقل أن تنسحب أزمة تشكيل الحكومة على البرلمان، وتعطيل كل المؤسسات الدستورية”.

ورغم التحفظات التي أبداها مسبقاً، وحذره من مصادرة حق الحكومة في استرداد بعض القوانين أو تأجيل البتّ ببعضها، فإن تيّار “المستقبل” وافق على المشاركة في الجلسة التشريعية، تحت مسمّى “تشريع الضرورة”. وكشف عضو “كتلة المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”الشرق الأوسط”، أن “الرئيس نبيه برّي ناقش هذه المسألة مع الرئيس سعد الحريري قبل إعلان موعد الجلسة، وهذا كان في صلب مداولات (كتلة المستقبل) يوم الثلاثاء”. وقال عراجي: “هناك أمور مهمّة جداً متعلقة بمؤتمر سيدر تتطلب سرعة في إقرارها، خصوصاً أن المجتمع الدولي ينتظر منّا إجراءات عاجلة بشأنها”، لافتاً إلى أن هناك “قرضاً بقيمة 120 مليون دولار من أحد البنوك الدولية مخصصاً لوزارة الصحة، يفترض إقراره حتى لا يحرم لبنان منه”، مشيراً إلى أن “عقد جلسات لتشريع الضرورة، لا يعني انتقاصاً من دور الحكومة ولا اعتداء على صلاحياتها الدستورية”.

وفي هذا الإطار، علمت “الحياة” أن الدوائر المعنية في المجلس النيابي لم تصلها بعد البنود التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة، لكنها أبلغت بالتحضير لتسلمها قبل نهاية الأسبوع الجاري لطبعها ووضعها في الدرج المخصص للنواب لتسلّمها والاطلاع عليها قبل موعد الجلسة، وأكدت مصادر نيابية لـ “الحياة” أن البنود قيد المناقشة تقارب الأربعين، وهي الى مشاريع أو اتفاقات أقرت في اللجان، تتضمن بنوداً تتعلق بمؤتمر سيدر، إضافة الى هبات أخرى”، وقالت المصادر: “لبنان سيخسرها إذا لم تقر في الجلسة العامة”. وأشارت الى أن هيئة مكتب المجلس أعطت الأولوية للمواضيع ذات الصلة بـ”سيدر”.