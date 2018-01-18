جلسة حكومية متوترة اليوم.. وخليل: هل هناك نية لتطيير الانتخابات؟

مع بدء العدّ العكسي لانتهاء المهلة القانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي على وقع نزاع مرتقب جديد، موازياً لأزمة مرسوم الضبّاط، بعدما وُضع مشروع قانون معجّل قدّمه الوزير جبران باسيل على الطاولة ويقضي بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى 15 شباط المقبل، ما سيفتح مشكلة جديدة بين «التيار الوطني الحر» الذي أقفل باب النقاش الدستوري والقانوني حول المرسوم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أقفل باب المجلس النيابي أمام أيّ تعديل لقانون الانتخاب.

حذر وزير المال علي حسن خليل من “نيّات” لتأجيل الإنتخابات النيابية، تتخفّى خلف طرح مشروع القانون المعجّل الذي قدّمه الوزير جبران باسيل ويقضي بإدخال تعديلات على قانون الإنتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى 15 شباط المقبل، على طاولة مجلس الوزراء اليوم.

وقال خليل في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”: “هذا الأمر نوقِشَ داخل اللجنة الوزارية وكان موضع خلاف كبير، وكان الرأي الغالب عدم الذهاب اليه”.

وكشف خليل “أنّ وزراء حركة “أمل” وبالتنسيق مع الحلفاء سيتصدّون لهذا المشروع، الذي سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات تعلم كلّ القوى السياسية من خلال النقاشات التي حصَلت داخل اللجنة أنّ الوقتَ اصبَح ضيّقاً أمام إجرائها”.

وسأل: “هل يكون طلب التعديلات مقدّمةً لطلبِ تأجيلِ الإنتخابات؟ وهل هناك مَن عنده نيّة لتطييرها؟ هو سؤال مشروع سنطرحه امام مجلس الوزراء وليتّخذ رئيس الحكومة القرارَ الذي يراه مناسباً في هذا الشأن”.

بالمقابل، أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون ، أنه “رغم كلّ السجالات التي تحصل، لا أحد يريد تطييرَ أو تأجيل الإنتخابات النيابية ، إنّما “التيار الوطنب الحر” يحاول إنقاذ ما تبقّى من إصلاحات كانت في صلبِ القانون وتمّ الإستغناء عنها بحجّة الوقتِ، أو لأسباب وخلفيات أخرى. فعلى سبيل المثال، أين المانع أو ما هو الخطير في تمديد مهلة تسجيل المغتربين”.

أضاف عون في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”: “هو إجراء تقنيّ بحت لا يؤثّر على شيء وإذا به يتحوّل مادةً سجالية نتيجة جوّ سياسيّ متوتّر. وهذا ينسحب أيضاً على أزمةِ “مرسوم الأقدميات” التي تحوّلت أزمةً وطنية ميثاقية دستورية، وصار من الصعب احتواؤها. فإذا أصبحت المؤسسات القضائية موضعَ شكّ وغيرَ موثوقة، ماذا يبقى من الدولة؟ وكيف للمواطن أن يثقَ بالقضاء بعد ذلك؟. حذارِ التضحية بالمؤسسات وصدقيتِها والثقةِ بها في سبيل مكاسبَ أو اشتباكات سياسية”.