جلسة تشريعية الاثنين… وبري: سنحسم موضوع الضرائب لتمويل السلسلة

بعد ساعات من وصولها الى مجلس النواب دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية الاثنين المقبل لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة فيما خص الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وقد نقل النواب عن الرئيس بري عقب لقاء الاربعاء النيابي قوله ان مجلس النواب وفي اطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه.

هذا ولم تستحوذ الانتخابات النيابية على حيز مهم من اللقاء الا ان مصادر المجتمعين اكدت ان مرحلة ما بعد الانتهاء من ملف السلسلة سيكون عنوانها الابرز الانتخابات النيابية وان الرئيس بري حريص على اجراء الانتخابات في موعدها.واما عن اقتراح كتلة الرئيس بري تقديم موع هذه الانتخابات فلفت النواب الى ان المشكلة باتت في المهل الدستورية التي تتطلب دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد الانتخابات.

وبعد لقاء الاربعاء تسلم الرئيس بري من رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان التقرير النهائي لمشروع موازنة 2017 بحضور وزير المال علي حسن خليل.

وقال كنعان إن التقرير بات في عهدة مجلس النواب، مؤكداً انه لمس من بري كل الدعم، متمنيا على الكتل أن تبني الاصلاحات والوفر بعد 12 عاماً على غياب الموازنات والانفاق المتفلّت.

من جهة ثانية، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد اجتماعه الى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أن الانتخابات النيابية ستحصل في أيار المقبل

وأثنى الراعي اثنى على طرح رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وموقفه من عودة النازحين الى بلادهم، مؤكدا ان الوضع مخيف وان على المجتمع الدولي العمل على مساعدة لبنان واعادتهم الى سوريا.