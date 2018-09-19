جلسة تشريعية الإثنين والثلاثاء المقبلين… والهدف: تحريك عجلة البلد!

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الإثنين والثلاثاء في 24 و25 أيلول الحالي في تمام الساعة الحادية عشرة، نهاراً ومساء، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وترأس بري قبل ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب الأعضاء: سمير الجسر، الآن عون، ميشال موسى، أغوب بقرادونيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وصرح الفرزلي بعد الاجتماع: “ترأس الرئيس بري إجتماع هيئة المكتب بناء على دعوته، وجرى البحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي والقوانين التي يجب ان يتضمنها جدول الأعمال، آخذين في الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة. وتقرر نتيجة النقاش يومي 24 و25 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً دعوة السادة النواب الى هيئة عامة للتشريع، والجلسات ستكون متتابعة صباحاً ومساء حتى يتم إنجاز أكبر قدر من المشاريع والإتفاقات التي هي بحاجة الى التصديق في المجلس النيابي”.

ولفت إلى أن “المشاريع هي التي صدقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية، الى ما هنالك من مشاريع أقرت في اللجان المشتركة، الى جانب بعض الإتفاقات المصدقة في مختلف اللجان، الى جانب بعض الأمور التي هي أيضاً في غاية الأهمية وستطبع وتوزع على السادة النواب ضمن المهلة القانونية”.

وأشار إلى أن “أجواء التوافق بشكل عام تام وقائم. والجلسة التشريعية ضرورية واعتقد ان الجميع سيساهمون في إنجاز هذا الإستحقاق”.

من جهة أخرى، استقبل بري بعد الظهر السفير البريطاني كريس رامبلينغ الذي قال بعد اللقاء: “سررت للقاء دولة رئيس مجلس النواب. لبنان بلد رائع جداً وهو أيضاً مهم للغاية بالنسبة الى المملكة المتحدة. ونحن فخورون بالعمل الذي قامت به بريطانيا تجاه لبنان أخيراً، وهو مهم جداً بالنسبة الى أمن لبنان واستقراره، وخصوصاً من أجل حماية الحدود اللبنانية – السورية والعمل الذي تقوم به في مجال التعليم والخدمات مع عدد من البلديات. ومهم جدا بالنسبة الينا أن يبقى لبنان قوياً، والمملكة المتحدة ستواصل دعم الامن والإستقرار والازدهار في لبنان، وكما قلت لدولة الرئيس انا مهتم بالعمل معه في المستقبل”.

ثم استقبل بري وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة أمينها العام وزير العدل السعودي السابق الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية، وموضوع الحوار الإسلامي-المسيحي.

كذلك استقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني وعرض معه الوضع الراهن.