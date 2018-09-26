جعلت من هاتفها الخلوي مخزناً لصوَر ضحاياها..فوقعت في قبضة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” خبرًا عن توقيف شابة اتخذت من “فايسبوك” و”واتساب” منصة لإبتزاز ضحاياها وطالبتهم بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة.

وجاء في بيانها:

“جعلت من هاتفها الخلوي مخزناً لصوَر ضحاياها.

ابنة الـ 20 عاماً اتخذت من الفايسبوك والواتس آب منصة للابتزاز، فمقابل عدم نشر صوَرهم الخاصة تطلب من الضحايا حوالات مالية. فأوقفها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في محلة عكار.”