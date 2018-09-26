جعلت من هاتفها الخلوي مخزناً لصوَر ضحاياها..فوقعت في قبضة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية

جعلت من هاتفها الخلوي مخزناً لصوَر ضحاياها.ابنة الـ 20 عاماً اتخذت من الفايسبوك والواتس آب منصة للابتزاز، فمقابل عدم نشر صوَرهم الخاصة تطلب من الضحايا حوالات مالية. فأوقفها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في محلة عكار. #قوى_الامن pic.twitter.com/jd5c2GdBeL
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 26, 2018
جعلت من هاتفها الخلوي مخزناً لصوَر ضحاياها.ابنة الـ 20 عاماً اتخذت من الفايسبوك والواتس آب منصة للابتزاز، فمقابل عدم نشر صوَرهم الخاصة تطلب من الضحايا حوالات مالية. فأوقفها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في محلة عكار. #قوى_الامن pic.twitter.com/jd5c2GdBeL
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 26, 2018
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