جعجع يطالب مجلس الأمن بالتخلي عن حسابات المصالح الضيقة لوقف العمليات الحربية في سوريا

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالشعور بحجم المأساة الإنسانية الدائرة في سوريا منذ سبعة أعوام ونيف حتى الساعة التي كلفت اكثر من نصف مليون قتيل وملايين المهجرين ومآس إنسانية تذكرنا بالحروب العالمية”.

وفي تصريح تعليقاً على أحداث دوما الأخيرة، طالب جعجع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالتخلي ولو لمرة واحدة عن حسابات المصالح الضيقة واتخاذ قرار تاريخي تحت الفصل السابع بوقف كل العمليات الحربية في سوريا من أجل القيام بـتحقيق الانتقال السياسي المنشود بعد كل ما جرى، مؤكداً ان التعاطي مع الأزمة السورية عبر شاشات التلفزة والتصاريح السياسية الجوفاء لا يتناسب إطلاقاً مع المأساة المستمرة فيها، باعتبار أنه عندما تتحول السياسة الى مجموعة حسابات مصالح ضيقة يسقط التاريخ.

وختم جعجع: “ان المسؤولية الأخلاقية، بالمعنى العريض للكلمة، والتي تتعارف عليها كل الأديان قاطبة، تدق اليوم أبواب مكاتب وضمائر أصحاب القرار في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ماذا والا لا نستغربن ان يتحول العالم في وقت ليس ببعيد الى بؤرة تحكمها شريعة الغاب، حيث يقتل القوي الضعيف، ولا تحكمه الا لغة الحديد والنار وموازين القوى”.