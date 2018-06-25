جعجع من بيت الوسط: متمسكون بتفاهم معراب ولن ندخل بسجالات بهدف تسهيل التشكيل

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عند التاسعة من مساء الاثنين في “بيت الوسط”، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام ملحم رياشي في حضور الوزير غطاس خوري، وجرى عرض الأوضاع العامة وتطورات ملف تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، قال الدكتور جعجع: “أتيت اليوم لزيارة الرئيس المكلف، لكي أرى ما يمكنني فعله بهدف تسهيل تشكيل الحكومة. بالطبع استمعت منه بشأن العقبات التي تواجهه، وأنا متضامن تماما معه”.

وأكد جعجع أنّ التسوية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، هي تسوية “نحن مقتنعون بها ولذلك شاركنا بها منذ اللحظة الأولى، إن كان كتيار مستقبل أو كقوات لبنانية، وما زلنا متمسكين بهذه التسوية وسنبقى حتى النهاية”.

واضاف: “بخلاف ما حاول البعض أن يسوق في الأيام الأخيرة، فإن دعمنا للعهد كامل، وليس له أي علاقة لا بالحساسيات ولا بالحزازيات الحزبية، وأي أمر ممكن أن نقوم به لكي يكون هذا العهد ناجحا فلن نتأخر أي لحظة عن القيام به”.

واشار جعجع الى ان الأجواء القائمة في البلد “لا تساعد على تشكيل الحكومة، وأنا اليوم أعلن من هنا أننا من جهتنا سنوقف أي سجالات سياسية، إن كان ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة أو أي سجالات أخرى ذات طابع حزبي ضيق. طبعا لن نوقف التحدث بالسياسة، في ما يتعلق بالمبادئ العامة والطروحات الكبرى، فإن هذا مستمر، لكننا سنوقف أي أمر آخر، حتى لو تعرضنا لنوع من تهجمات أو اتهامات أو ما إلى هنالك، رغبة منا بمساعدة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة”.

واعتبر ان الاحزاب “لا تستطيع الأحزاب أن تقيم بعضها البعض، يستطيع رئيسا الجمهورية والحكومة أن يقيما هذه العملية، وبالتالي أنا أترك هذه القضية عندهما، فهما لديهما نتائج الانتخابات النيابية والأحجام والأوزان السياسية”.

وسئل جعجع: الوزير جبران باسيل يقول أنتم تستحقون 4 وزراء بحسب عدد النواب الذي لديكم، فيما أنتم تطالبون بـ5 وزراء؟ وما قيمة تفاهم معراب إن كان الطرف الآخر لم يعد يريده؟

أجاب: “نحن متمسكون بتفاهم معراب حتى النهاية، ولن أدخل بأي سجالات. ما أقوله هو التالي: هناك من هو مسؤول عن تشكيل الحكومة، صحيح أن الجميع يعطي رأيه، ومن الأفضل أن تبقى هذه الآراء ضمن غرف مغلقة، فلا يستطيع الجميع أن يقيم الجميع”.

سئل: ما معنى التسهيلات في غياب أي تنازل؟

أجاب: التسهيلات لا تعني أن ندع أحدا “يركب على ضهرنا”، هذه لم تعد تسهيلات. وسنساعد حيث نستطيع.

وتابع: “نحن كنا في صلب تكوين هذا العهد ومؤمنون به، وسنواصل القيام بكل ما هو ممكن لكي يكون عهدا ناجحا، فهناك الكثير من الناس الذين يعيروننا ويقولون لنا: أنتم أتيتم بميشال عون، وبالتالي من مصلحتنا نحن أن ينجح هذا العهد”.

سئل: هل التقارب بينكم وبين الرئيس الحريري اليوم هو بإيعاز سعودي؟

أجاب: “طبعا السعوديون أصدقاؤنا وأصدقاء الرئيس الحريري وأصدقاء كثر من اللبنانيين، وهم دائما كانوا أصدقاء لبنان، لكن هل بات التقارب يحتاج إلى تقارب سعودي؟ التقارب بيننا وبين الرئيس الحريري هو الطبيعي الذي يجب أن يحصل، فيما كان الشيء الآخر هو غير الطبيعي الذي يحصل”.

عشاء تكريمي

بعد ذلك أقام الرئيس الحريري عشاء تكريميا على شرف الدكتور جعجع استكملت خلاله مواضيع البحث.