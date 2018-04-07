جعجع: ما نطرحه اليوم هو التغيير الفعلي

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان في دارته في عمشيت اللبنانيين الى “التصويت للائحة التغيير الاكيد التي تذكرنا بالحلف الثلاثي القديم والكرامة الوطنية الفعلية”. وقال: “ما نطرحه اليوم هو التغيير الفعلي وصنعنا الفرق من خلال وزرائنا في الحكومة”.

اما سليمان، فقال: “علينا تعزيز العلاقات الخارجية، حيث يوجد لبنانيون. السلطة الجديدة يجب ان تحاسب ليس فقط على الهدر والفساد بل ايضا على التشكيلات العشوائية والتعسفية، وعلينا خلق مشاريع جديدة واعادة الدور لابناء جبيل وكسروان الذين كانوا دائما بالطليعة. و7 ايار هو يوم جديد”.

بدوره، قال زياد حواط، فقال: “نؤكد المواقف السيادية التي هي اساس العمل التشريعي ولائحتنا تختلف لانها منسجمة بالخطاب السياسي والانمائي وكلما تتكاتف الايادي كلما حققنا اهدافا كثيرة. ان شاء الله 6 ايار هو ثورة حقيقية بين الحق والباطل”.