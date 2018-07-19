جعجع: لماذا يتنطّح باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية؟

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن لا مهلة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري تشكيل الحكومة ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، و”ما حدا يجرّب يدقّ” بالدستور ولا بالأعراف القائمة”، وشدد على ان الرئيس الحريري لن يشكل حكومة تحت الضغط، لافتاً إلى أن مهمة التأليف تقع على عاتقه وعلى وعلى عاتق رئيس الجمهورية وسأل لماذا يتنطّح الوزير جبران باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية.

وتمنى جعجع على الرئيس عون ان يوقف مسلسل صِدام باسيل مع الجميع.

وقال: “ثمة أمر مستغرَب جداً … في كل مرة نقوم نحن وآخرون بمساعي التهدئة يخرج باسيل ويقوم بتفجير الوضع”.

وأشار جعجع إلى أن “كل ما يحاول باسيل فعله ان يحبس علينا مقعداً وزارياً بالطالع او بالنازل والسؤال: هل هكذا تُكافأ “القوات”؟ هذا معيب جداً…

فوفق أرقام باسيل غير الدقيقة عن نسبة تمثيلنا بـ 31 بالمئة من الصوت المسيحي تكون حصتنا 5 وزراء… على ماذا “يُشارِع”؟”.

وختم: “متمسكون بتفاهم معراب واذا كان باسيل راغباً في نقْضه فهو حرّ