جعجع: الخلاف بين بلدتي العاقورة واليمونة ليس طائفياً ولا سياسياً

صدر عن رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع البيان الآتي:

تعقيباً على التطورات الحاصلة أخيراً ما بين بلدتي العاقورة واليمونة يهمنا أن نؤكد أن الخلاف ليس طائفياً ولا سياسياً، وانما هو خلاف عقاري بحت، وبالتالي يجب ان يحلّ بالطرق القانونية والعقارية، لا بالعنف على غرار الاعتداء الذي استهدف دورية تابعة لشرطة بلدية العاقورة في اليومين الماضيين.

لذا نعتبر أن اللجوء الى السجلات العقارية والقوانين المرعية الاجراء هو الطريق الوحيد لحل الإشكال العقاري الواقع بين البلدتين وليس اي تصرف آخر.

إنطلاقاً من هنا، نستنكر أشد الاستنكار استخدام العنف ونطالب المراجع القضائية والأمنية المعنية اتخاذ اقصى التدابير المنصوص عليها قانوناً بحق الفاعلين لكي يكونوا عبرةً للجميع في ان استخدام العنف بين بعضنا كلبنانيين ممنوع منعاً باتاً.