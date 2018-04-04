جعجع: التواصل مع الحريري عاد إلى طبيعته

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “احتفال جادة الملك عبد العزيز كان إيذانًا بعودة السعوديّة إلى لبنان وهذا بجهد الرئيس سعد الحريري فهو كان أساس الحدث”.

وقال، في حوار مع الإعلامي محمد زينب، ضمن برنامج “Interviews” عبر “تلفزيون المستقبل”: “خلال حفل احتفال الجادة حصل العديد من اللقاءات على الهامش، ويمكن أن نعتبر أن التواصل بين الرئيس الحريري وبيني وبين “تيار المستقبل” و”القوّات اللبنانيّة عاد إلى طبيعته “.

وأكد ان التواصل مع “المستقبل” لم ينقطع أبداً إلا أنه لم يكن بالشكل الطبيعي، والبارحة كنت أتساءل لماذا حصل كل ما حصل طالما أننا عدنا إلى حيث كنا سابقاً”.

أضاف: “عندما كنا في الجادة كان الحديث عادياً مجرّد سلام ورد السلام إلا اننا في الخلوة فقد تناولنا كل المواضيع كما يجب ألا نغفل وجود النائب وليد جنبلاط خلال اللقاء”.

واعتبر “ان اللقاء مع الحريري بالأمس هو بداية جديدة إذ عاد التواصل المفتوح على ما كان عليه. وتم تمهيد الطريق وسنبدأ بطرح الأمور بالشكل الذي يجب أن تطرح عليه”.

كما أشار إلى “اننا نختلف و”المستقبل” في العديد من وجهات النظر فنحن بحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات من أجل تحسين وضع الإقتصاد الداخلي”.

ورأى أن “التماهي في وجهات النظر بين “القوّات” و”حزب الله” إزاء العديد من القضايا الإقتصاديّة في لبنان كـ“Cedre” ومحاربة الفساد إلا أن هذا مجرّد صدفة إذ إن الفروقات كبيرة بيننا على الصعيد الإستراتيجي”.

ولفت إلى “أن النائب جنبلاط كان مؤيداً لموقفنا بالنسبة لـ“Cedre” وقال إن الدولة مهترئة فهل من الطبيعي رفع الدين؟ كاشفاً أنه “في جلسة البارحة لم أطرح كل ما لدي وإنما حاولت ترطيب الأجواء وذكّرت الموجودين بأن الإستقرار الداخلي هو كنز ثمين لا يجب التفريط فيه إلا أنني تباعاً سأقوم بطرح القضايا كما يجب”.

ولاحظ “أن الجميع يصر على وجوب الحفاظ على الإستقرار الداخلي إلا أن المشكلة تقع في حدود ذهابنا في هذا الإطار إذ من غير المقبول السكوت للفريق الآخر عن التمادي كثيراً تحت ذريعة الحفاظ على الإستقرار الداخلي وهنا لبّ المشكلة”.

ولفت إلى أن “رئيس الجمهوريّة لا يدخل في التفاصيل وإنما يطرح الأمور من الناحية العريضة وأنا سلكت الطريق الأقصر من أجل تأمين الكهرباء التي لا تتطلب جلسة مجلس وزراء خاصة وإنما نيّة في تأمينها”.

وإذ اعتبر ان “هناك صراعا هائلا في المنطقة والمملكة العربيّة السعوديّة تحاول إعادة تثبيت نفسها في المنطقة ومن هذا الباب تعود لتؤكد وجودها في لبنان”، أشار إلى ان ” للسعوديّة مجموعة أصدقاء في لبنان وأنا أحدهم، وأعتز بهذه الصداقة التي هي مرتكزة على تقاطع المصالح السياسيّة”.

وردا على سؤال، لاحظ ان “الواقعيّة السياسيّة لم تمنع وزراء “التقدمي الإشتراكي” من طرح المواضيع على طاولة مجلس الوزراء بالطريقة التي طرحناها نحن، وواقعيّتهم لا بأس فيها أبداً وهي ليست كالواقعيّة السياسيّة الأقرب إلى الإستسلام”.