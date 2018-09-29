جسر جب جنين الى التنفيذ

برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ممثلا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، تم وضع حجر أساس جسر جب جنين في البقاع الغربي، في حضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس ونواب المنطقة ونواب سابقين.

وأشار الجراح الى ان من ينتمي لمدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يكون هدفه سوى خدمة الناس، لافتا الى ان الرئيس الحريري يولي اهتماما لموضوع الليطاني وبشكل يومي.

بدوره اوضح فنيانوس أنّ وزارته تولي كل المناطق العناية والاهتمام تعزيزا لصمود الاهالي في قراهم.

واكد الاستمرار بهذا النهج التنموي على مختلف الصعد وفي مختلف المناطق.