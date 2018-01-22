جريمتان جديدتان بحق النساء.. الأولى في مجدل سلم والثانية في رأس النبع

تخفى في سيارته وانتظرها. وبعد مرورها من أمامه، ترجل من سيارته بسرعة حاملا بندقية bomb action، ليهجم عليها ويقتلها كذئب مستشرس انقض على فريسته.

جريمة وحشية قام بها المدعو فادي عسكر، أما الضحية فهي طليقته ندى بهلوان. قتلها وعاد إلى سيارته مسرعا ولاذ بالفرار، فيما نقلت الضحية الى مستشفى الجامعة الاميركية في حال حرجة جدا، وما لبثت بعدها ان فارقت الحياة.

القوى الأمنية حضرت على الفور إلى مكان الجريمة في منطقة رأس النبع شارع عمر بن الخطاب، وباشرت تحقيقاتها.

وفي حين أشارت العائلة إلى أن سبب الجريمة هو خلافات مادية بين الجاني والضحية، لفت مصدر أمني لتلفزيون “المستقبل”، إلى وجود شكاوى بين الطرفين في فصيلة البسطة.

واضاف المصدر أن الجاني وفور اقترابه من الضحية، قام بدفعها على الأرض ومن بعدها أفرغ رصاصات بندقيته فيها، ليقوم بعدها وبكل وحشية بضربها على رأسها بكعب البندقية.

كما أشار المصدر إلى أن الجاني حاول إطلاق النار على نفسه، إلا أن أحد العناصر الأمنية الموجودة في المكان أطلقت النار عليه، فهرب مسرعا باتجاه سيارته. العنصر الأمني أطلق النار مجددا في محاولة لإيقافه، فأصاب السيارة بالطلق الناري غير ان الجاني تمكن من الفرار.وهو في طور الملاحقة.

جريمة مروعة وضعت عائلة الضحية بحال من الحزن والغضب رافضة التعليق على ما حصل.

وفي مجدل سلم الجنوبية، وَقعت جريمة مشابهة، اذ أقدم رجل على طعن زوجته دعاء بالسكين أمام أعين أولادها ونقلت الى مستشفى تبنين الحكومي، وهي مصابةٌ بجروح مختلِفة في جسدها.

وقد أوقفت القوى الامنية الزوج على ذمة التحقيق.

تقرير: ناهد يوسف