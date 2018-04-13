جريمة مروعة تهز عكار.. أم مضطربة نفسياً تذبح إبنتيها

جريمة مروعة هزت عكار، في الواحدة من فجر الجمعة، حين أقدمت امرأة لبنانية على ذبح ابنتها عائشة العساف (9 سنوات) فيما استطاعت الطفلة الثانية سارة (6 سنوات) من الفرار بأعجوبة، بعد تعرضها لجرح في رقبتها، ونقلت الى مستشفى السلام في القبيات.

وسلمت الأمّ، التي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، نفسها للأجهزة الأمنية بعد ان اقدمت على فعلتها في منزل العائلة في منطقة جبل المنصورة – مشتى حمود.

وكان والد الطفلتين، وهو رقيب اول في الجيش اللبناني مركزه الحرس الجمهوري، في خدمته اثناء وقوع الحادثة.

وأوضح مختار جبل المنصورة محمد النحيلي أنّ الوالدة حاولت، في شهر اذار ٢٠١٧، تنفيذ الجريمة لكنها فشلت، وتمت معالجتها وعادت الى عائلتها.