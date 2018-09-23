العثور على رجل وزوجته مقتولين في ديركيفا

عثرعلى المواطن (خ. ز) 48 عاما والى جانبه زوجته، جثتان داخل منزلها في بلدة ديركيفا قضاء صور، وهما مصابتان بطلقات نارية، والى جانبهما سلاح حربي.

على الفور، حضرت القوى الأمنية المختصة وباشرت الحقيق بالحادث.