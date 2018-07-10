جريمة غامضة في مصر..العثور على اطفال داخل اكياس سوداء

وقعت جريمة مروعة في محافظة الجيزة المصرية، راح ضحيتها 3 أطفال، عثرت عليهم الشرطة بجوار مبنى مهجور.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتشريح الجثث، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.

وسارعت الشرطة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بالموقع في محاولة للوصول إلى مرتكبي الجريمة.

وكان شهود عيان ومصادر أفادوا في وقت سابق بالعثور على جثث ثلاثة أطفال، كانت في حالة تعفن شديدة داخل أكياس سوداء، صباح الثلاثاء.