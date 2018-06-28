جريمة عيناتا: قتل عمته وزوجها بغية سرقة مصاغها

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 26/06/2018 وقعت جريمة قتل مروعة في بلدة عيناتا – بنت جبيل أودت بحياة كل من:- ر. د. ( مواليد عام ١٩٣١ ، لبناني) وزوجته السورية: غ. ح. (مواليد عام 1962، سورية) حيث عثر على جثتيهما داخل منزلهما نتيجة خنقهما وضرب رأسيهما بآلة حادة أدى الى تحطم جمجمتيهما وقطع شرايين معاصم اليدين.

وأوضحت، في بيان، انه “بنتيجة المتابعة الفورية والتحريات الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وفي أقل من 24 ساعة، تمكنت بتاريخ 27/06/201 من توقيف ابن شقيق المغدورة:_ ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري) في بلدة سرعين الفوقا- بعلبك، وضبطت المصاغ الذهبي الذي قام بسرقتها واخفائها في المحلة.

وأشارت إلى أنه “بالتحقيق معه، اعترف انه صباح يوم الاثنين بتاريخ 25/06/2018 قصد منزل عمته في بلدة عيناتا بهدف طلب استدانة مبلغ من المال، ولما رفضت ذلك هي وزوجها بسبب استدانته مسبقاً وعدم ايفائه الدين، اقدم على قتلهما عبر خنقهما وضرب رأسيهما وقطع شرايين معصميهما، كما عمل على انتشال المصاغ الذهبي من يدي عمته ورقبتها وسرق مبلغ من المال من منزلهما”.

وأكدت أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لمعرفة ما إذا كان يوجد أي متورطين اخرين بالجريمة لتوقيفهم”.