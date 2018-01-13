شكل رئيس وزراء ولاية البنجاب الباكستانية، شهباز شريف، السبت، لجنة معنية بحماية الأطفال من أجل استعراض التدابير الرامية إلى منع الاتجاه المتزايد لإساءة معاملة الأطفال، واتخاذ توصيات في هذا الشأن.

وتأتي الخطوة على وقع الغضب الذي اجتاح باكستان إثر خطف واغتصاب وقتل الطفلة، #زينب الأنصاري، 7سنوات، في مدينة قصور بولاية البنجاب، حيث عثر على جثتها، الثلاثاء، مغتصبة ومخنوقة في صندوق قمامة، عقب خطفها يوم 4 يناير.

وتشمل اختصاصات اللجنة المذكورة “اقتراح إجراءات موحدة لتحديد مكان الأطفال المفقودين على الفور واستعادتهم”، بحسب موقع قناة “جيو” الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، ستعمل اللجنة أيضا على “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بذكاء لحماية الأطفال في الشوارع والحدائق والمدارس، وغيرها من الأماكن العامة”.

وتتولى اللجنة “مراجعة القوانين القائمة وإجراءات التحقيق الجنائي المتعلقة باختطاف الأطفال وإساءة معاملتهم”.

وستقترح اللجنة “كبح جماح الاعتداء على الأطفال عبر تنقيحات في المناهج المدرسية، لتثقيف الأطفال حول التعامل مع الغرباء وتعزيز قدراتهم على الحماية الذاتية”.

وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها غدا الأحد، وسترفع توصياتها إلى حكومة البنجاب يوم 16 يناير.

وقال المتحدث باسم حكومة البنجاب، مالك أحمد خان إنه سيتم تدريس الوعي بالاعتداء على الأطفال في المنهج الدراسي، مضيفاً أنه لا يوجد خيار آخر.

وتابع: “علينا إزالة المحظورات حول هذه المسألة. كما سنجري حواراً مع من يعارضون هذا التحرك “.

وجاء ذلك خلال حديثه مع قناة “جيو ” الباكستانية، الجمعة.

وأوضح أن الأطفال ضحايا لا يعرفون ما يحدث لهم، ولا يبلغون عن اعتداءات، هم أبرياء، ويمكن استغلالهم بسهولة، ولذا يتعين تعليمهم وتوعيتهم حول ما يمكن أن يتعرضوا له.

وشدد على أن “الحكومة مسؤولة عن اتخاذ خطوات لحماية الأطفال”.

كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ كافة الخطوات لضبط الجناة في قضية قتل زينب.