جريصاتي يجتمع برئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان: تخفيض على النفقات المرتقبة

عرض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل منديس والوفد المرافق ما آلت اليه المراحل الأخيرة من المحاكمة الابتدائية بعد أن عرض المدعي العام ما لديه من أدلة، وفرق الدفاع ما لديهم من حجج دفاعية.

كما تطرق البحث في الاجتماع الذي حضرته المدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري الى موازنة المحكمة عن سنة 2019 حيث أبلغ رئيس قلم المحكمة وزير العدل بأن ثمة تخفيضا على النفاقات المرتقبة، آملا أن يصدر القرار الابتدائي ويتم الانتقال الى المرحلة الاستئنافية.