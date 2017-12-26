جريصاتي دعا حمود لملاحقة المتعرضين للسيدة العذراء والمقامات الدينية بناء لطلب الرياشي

طلب وزير الاعلام ملحم الرياشي من وزير العدل سليم جريصاتي ملاحقة المتعرضين للمقامات الدينية والمس بالشعور الديني” عبر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وبناء عليه وجه جريصاتي كتابا الى القاضي حمود هذا نصه:

“لما كان معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي قد ارسل لنا منشورات على احد مواقع التواصل الاجتماعي يتم فيها التعرض للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح ورجال الدين المسلمين والمسيحيين عبر العنوان الالكتروني ” For A Secular Lebanon ”

ولما كانت هذه الكتابات من شأنها ان تؤدي الى التجديف باسم الله والتحقير بالشعائر الدينية والحث على الازدراء بها، كما من شأنها ان تحدث تشويشا وتشويها لشعائر دينية مما يكرمه اهل الديانتين المسيحية والاسلامية على حد سواء، ما يشكل الجرائم الجزائية المنصوص عنها في المواد 474 و 475، 476 من قانون العقوبات.

لذلك نطلب اليكم سندا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اجراء ما ترونه من تحقيقات توصلا لمعرفة من يستعمل العنوان الالكتروني ” For A Secular Lebanon” وملاحقة جميع المسؤولين عنه من فاعلين او متدخلين او محرضين بجرائم المواد 474 و 475 و 476 عقوبات.