جريح باطلاق نار في صيدا والقوى الأمنية تبحث عن المتورطين

نقل اللبناني عبد الحميد بسام مرضعة الشهير بـ”عبد الحصان” الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا مصابا بطلق ناري تبين انه اصيب به في اعقاب تعرضه لإطلاق نار اثناء تواجده في احد محال بيع العصائر والكوكتيل في حي البراد وسط مدينة صيدا حيث ادى اطلاق النار ايضا الى تحطم زجاج المحل المذكور فيما لوحظ وجود اثار دماء على الأرض داخل المحل وخارجه .

وعلى الأثر باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفيات الحادثة وهوية المتسببين بها، حيث تعمل على ملاحقة عدد من المشتبه بهم بناء لإفادات شهود كانوا في المكان لحظة اطلاق النار .