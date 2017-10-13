جريحان في اشتباك مسلح في البص ليلا والهدوء يسود المخيم حاليا

شهد مخيم البص للاجئين الفلسطينيين اشتباكا مسلحا استخدمت فيه الاسلحة الرشاسة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة تابعة لتاجر المخدرات ن.ط وبين اللجنة الامنية وحركة فتح.

وفي التفاصيل حاولت اللجنة الامنية في مخيم البص بعيد منتصف الليل توقيف الفلسطيني ن. ط وهو تاجر مخدرات واسلحة ويتزعم مجموعة مسلحة فدار بينهم اشتباك استخدمت خلاله الاسلحة الرشاسة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية استمر حتى الثانية والنصف فجرا وقد وصلت شظايا الرصاص الى الاحياء المجاورة للمخيم في مدينة صور .

في وقت اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة وانتشر حول المخيم وقطع الطريق خلال فترة الاشتباك عند دوار البص حفاظا على المارة. وقد تمكنت حركة فتح صباح اليوم من الدخول الى منزل الموقوف الا انه كان قد توارى عن الانظار.

وحاليا يسود الهدوء التام اجواء المخيم وقد نتج عن الاشتباك وقوع جريحين هما:أمل فوزي عطية وناصر الجمل.