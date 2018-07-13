جرذ يتسبب بوقف عرضين مسرحيين في أستراليا

تسبب جرذ في انقطاع التيار الكهربائي عن عرضين مسرحيين في مدينة أديلايد جنوبي أستراليا، أحدهما كان يحتوي على عرض لباليه «سليبنغ بيوتي» (الجمال النائم)، حيث أسرع الجمهور والراقصون لمغادرة المكان مع الاستعانة بالكشافات.

وذكرت شركة «ساوث أستراليا باور نتووركس» اليوم (الخميس) أن طواقمها رصدت انقطاعا للتيار الكهربائي أثر على الجزء الشمالي الغربي من المدينة مساء الأربعاء.

وقالت الشركة المعنية بتوفير إمدادات الكهرباء: «عثرت (الطواقم) على جرذ توغل داخل أحد معداتنا التي تبلغ قوتها 11 ألف فولت، وتسبب في تفجير فتيل»، مضيفة أن انقطاع التيار الكهربائي استمر لساعتين قبل استعادته.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي أيضا في توقف عرض مسرحي راقص آخر يسمى «ذا بيغيننج أوف نيتشر» (بداية الطبيعة) في المكان نفسه «أديلايد فيستفال سنتر».

وتم إجلاء جمهور من نحو ألفي شخص باستخدام الكشافات بعد أن أدركوا أن الظلام لم يكن جزءا من العرض.

وتولى مدير المهرجان تلخيص بقية العرض قائلا: «سوف يلتقي الصبي بالفتاة وينتهي بهما الأمر بالسعادة»، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وقال منظمو مركز مهرجانات أديلايد في بيان اليوم: «نعلم أن قضاء ليلة في مشاهدة عرض هي مناسبة خاصة، ونحن نأسف لانتهاء تجربة زوارنا بشكل مفاجئ. يعتذر أديلايد فيستفال سنتر عن الإزعاج وخيبة الأمل».

وكان أمس (الأربعاء) هو آخر عرض لباليه الجمال النائم في المهرجان.

وقال المنظمون إن الرواد سوف يستردون كامل المبلغ الذي دفعوه لحضور العرض.