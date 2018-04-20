جدل من جديد بشأن التملك العقاري ومنح الإقامة

شرح رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، “ووضع الأمور في نصابها الحقيقي”، بمشاركة أمين سر الجمعية مسعد فارس، وعضو مجلس الإدارة محمد ابو درويش، في حضور حشد من المعنيين.

وأكد ان الضجة المثارة حول الموضوع غير مبررة كاشفاً عن تراجع في السوق العقاري وازدياد اعداد الشقق الفخمة غير المستخدمة بين بيروت وكازينو لبنان.

واثار شقير ملف اعطاء الاقامات لمن يودع اموالاً في المصارف اللبنانية بدون ضجة.

تقرير: باسل الخطيب