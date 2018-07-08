“جحيم جوي” في درعا.. وتهجير قسري لأهاليها

ذكرت مصادر محلية أن محافظة درعا جنوب سوريا على موعد مع تهجير قسري لأهاليها، حيث بدأ الرافضون للتسوية بتسجيل أسمائهم استعداداً للبدء بعملية تهجيرهم نحو الشمال السوري.

ومن المتوقع أن تنطلق اليوم نحو 100 حافلة تقل مقاتلي المعارضة وأهاليهم من جمرك درعا القديم نحو إدلب.

وقررت هذه الدفعة من المهجرين – التي وصفت بالمستعجلة – التحرك بعد معلومات أفادت بأن الروس أبلغوا الفصائل الموقعة على الاتفاق عزمها استكمال السيطرة على الشريط الحدودي مع الأردن من معبر نصيب وحتى بلدة خراب الشحم، مهددة بالتصعيد العسكري في حال لم يتم لها ذلك.

وبحسب المصادر، فإن الرافضين لفكرة الخروج شمالاً لديه إمكانية التوجه نحو غرب المحافظة والقنيطرة، أو تسوية أوضاعهم مع النظام والاستعداد للتجديد الإلزامي فيما بعد.

كما من المقرر أن تتزامن عملية التهجير هذه مع تسليم الفصائل دفعة جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسطة، وفق بنود الاتفاق.

هذا وقصفت طائرات حربية سورية، اليوم الأحد، بالصواريخ والبراميل المتفجرة، أماكن عدة في مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية إلى معبر نصيب على الحدود مع الأردن.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات استهدفت بلدة أم المياذن وأطرافها الواقعة في القطاع الشرقي من ريف درعا، بالتزامن مع قصف صاروخي على مناطق في البلدة وأطرافها.

ويأتي تجدد القصف الجوي والصاروخي على درعا، بعد توقفه منذ يوم الجمعة، حيث سادت حالة من الترقب لبدء تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة المسلحة والنظام.