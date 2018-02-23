جحيم الغوطة و”سقوط” مجلس الامن

حتى مجلس الأمن فشل في إصدار حبر على ورق يستنكر، كلامياً على الأقل، مسلسل الدم الذي تشهده الغوطة الشرقية حيث لم يتوقف نزف دماء أبنائها المحاصرين بلا رحمة منذ سنوات، وهم يخضعون في المنطقة القريبة من دمشق إلى سياسة “الأرض المحروقة” التي تدمر الحجر والبشر، من غير استثناء امرأة أو شيخ أو طفل رضيع.

دولياً، لم يؤثر الدم المسفوك لأكثر من 400 قتيل و2116 جريحاً منذ الأحد الماضي في حصيلة تتزايد مع دوران عقارب الساعة، في جمع كلمة الدول الكبرى على منع هذه المجزرة الوحشية التي تقوم بها المقاتلات الأسدية بلا شفقة ضد مدنيين عزل، فقد أعلنت روسيا حليفة الأسد أن “لا اتفاق” في مجلس الأمن على وقف لإطلاق النار في سوريا يستمر ثلاثين يوماً بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

وندد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة للمجلس دعت إليها موسكو بـ”الخطب الكارثية” التي تذكر بما قاله أعضاء في المجلس خلال المعارك في مدينة حلب نهاية 2016 معتبراً أنها لا تنسجم مع الوضع على الأرض.

وأوضح نظيره السويدي أولوف سكوغ إثر الاجتماع أن المناقشات ستستمر، مبدياً أمله في طرح مشروع قرار أعدته بلاده والكويت على التصويت الجمعة، علماً أنه ينص على وقف لإطلاق النار يستمر شهراً.

ودانت الولايات المتحدة وفرنسا موقف روسيا الداعم للنظام السوري، وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر “الهجمات على المستشفيات” و”الوضع الذي لا يمكن القبول به”.

واعتبر الديبلوماسي الفرنسي أن “الوضع على الأرض ملح جداً” و”من الضروري أن يتم سريعاً تبني” مشروع القرار الذي يتفاوض في شأنه الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. وحذر أيضاً من “الأسوأ” ما يعني “اتساع النزاع”.

وبعدما ألح على الرئيس الدوري لمجلس الأمن أن يمنحه أكثر من الدقائق الخمس المسموح بها لمداخلته، بدعم من نظيره الروسي، أكد المندوب السوري بشار الجعفري أن “مئات من الصواريخ وقذائف الهاون” سقطت الخميس على دمشق.

وأضاف في مداخلة استمرت عشرين دقيقة “نعم، ستصبح الغوطة الشرقية حلباً أخرى” موضحاً أن حلب اليوم “هي ملايين الناس الذين يعيشون في شكل طبيعي تماماً”، متوقعاً أن تصبح إدلب بدورها حلباً أخرى.

وينص مشروع القرار على وقف لإطلاق النار في سوريا يستمر شهراً للسماح خصوصاً بتخفيف الحصار عن الغوطة الشرقية والقيام بعمليات إجلاء إنسانية.

ولتجنب فيتو روسي خلال التصويت، وافق المفاوضون قبل أسبوع على أن تستثني هذه الهدنة تنظيمي داعش والقاعدة.

وفي الغوطة قُتل أكثر من 400 مدني بينهم نحو مئة طفل في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف الذي يشنه النظام السوري على المنطقة القريبة من دمشق وهي آخر معاقل الفصائل المعارضة هناك، بحسب ما أعلن المرصد السوري الخميس.

وأورد المرصد أنه منذ بدء حملة القصف والغارات على الغوطة الشرقية الأحد، قُتل 416 مدنياً بينهم 95 طفلاً.

وقتل 59 مدنياً على الأقل، الخميس، في غارات جوية وإطلاق صواريخ استهدفت العديد من بلدات الغوطة ومدنها وخصوصاً دوما حيث قضى 37 شخصاً بحسب المرصد.

وأعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أنّ القصف الجوي والمدفعي أدى “لتهدم أو تدمير 13 مستشفى وعيادة تدعمها خلال ثلاثة أيام فقط من القصف المستمر”، فيما تعمل أخرى رغم الأضرار الكبيرة التي طاولتها.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لها بدخول الغوطة الشرقية للمساعدة في علاج مئات الجرحى، وخصوصاً أن الكثيرين “يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب”.

ويتزامن التصعيد العسكري في الغوطة الشرقية مع تعزيزات لقوات النظام تنذر بهجوم بري وشيك.

ووصفت ألمانيا ما يحصل بأنه “مجازر قتل الأطفال وتدمير المستشفيات”، وطالبت فرنسا بهدنة في أسرع وقت.

وقال دي ميستورا “لا بد من تجنب حدوث مذبحة لأن التاريخ سيحكم علينا”. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

ويقول سكان ومقاتلون معارضون في الغوطة الشرقية إن طائرات روسية شاركت في الهجوم. ويقول السوريون إنه يمكنهم التعرف على الطائرات الروسية لأنها عادة ما تحلق على ارتفاعات أعلى من طائرات سلاح الجو السوري.