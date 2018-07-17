جثمان القديسة مارينا يصل إلى بيروت

في يوم عيدها تعيد الكنيسة المارونية جثمان القديسة مارينا وذخائرها الى لبنان في زيارة تستغرق اسبوعا.

عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم وصل الجثمان الى مطار رفيق الحريري الدولي بعدما كانت قد اكتملت كل التحضيرات اللوجستية والامنية لاستقباله. وكان على ارض المطار عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

إن هذه الزيارة لها هدف روحي وإيماني وكنسي يرتبط بتاريخنا وجذورنا كمسيحيين في الشرق”.

ولفت إلى أن “تلك القديسة لها بعد ونظرة فريدة إذ أنها عاشت في وادي قاديشا في جو من التعبد”.

رحلة الجثمان انطلقت من المطار الى الديمان حيث أقيم قداس للمناسبة ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ان تعود القديسة مارينا الى مدفنها في وادي القدّيسين حيث ستمكث هناك لمدة أسبوع ليتمكن المؤمنون من زيارتها والتّبرك من رُفاتها.

يذكر ان جذور القديسة مارينا تعود الى منطقة القلمون قرب طرابلس وبعد وفاتها دفنت في مغارة بجوار الدير في وادي قنوبين.

اما زيارتها الحالية الى لبنان فجاءت بمبادرة من رجل الأعمال اللبناني-الأميركي فيليب زيادة الذي وضع طائرته الخاصة بتصرف اللّجنة المنظمة لنقل الجثمان