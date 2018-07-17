جثمان القديسة مارينا في بيروت.. باسيل: لبنان يستعيد إحدى نعمه

وصل جثمان القديسة مارينا الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ظهر الثلاثاء، عبر طائرة خاصة آتية من مدينة البندقية في ايطاليا، يرافقها وفد من الكنيسة الايطالية، ولدى وصول الذخائر علت الصلوات والتراتيل، وعزفت موسيقى قوى الامن الداخلي الاناشيد الخاصة بالمناسبة. ثم أدخل جثمان القديسة مارينا الى صالون الشرق وسط صلوات الحاضرين.

ثم كانت كلمة للمطران جوزف نفاع قال فيها: “نحن نقف الآن في لحظة تحقيق الحلم الذي كنا نسعى اليه منذ فترة طويلة، ونحضر له”.

واضاف: “ان هذا الاهتمام بذخائر القديسة مارينا من ايطاليا الى لبنان هو دليل على أن العالم كله يعرف ان هذه الارض هي ارض القداسة، وليتنا في لبنان نقف لحظة ونتذكر اهمية بلادنا، وكم هي مميزة بعين الله”.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ “بعودة القديسة مارينا الى أرضها، واليوم لبنان يستعيد واحدة من نعمه. القديسة مارينا نشرت القداسة من لبنان الى العالم، وها هي الارض تقول لنا مع عودة القديسة مارينا الى لبنان اننا نستحق أن نبقى فيها، ونحن علينا ان نعمل جميعا كلبنانيين للمحافظة على وطنا وارضنا وأبنائنا في هذا البلد”.

ثم أقيمت الصلوات والتراتيل الخاصة بالمناسبة من جميع الموجودين في صالون الشرف في المطار، ليتنقل بعد ذلك الجثمان عبر موكب كبير الى الصرح البطريركي.