تمضي جامعة كولومبيا قدماً بثاني جولة من برنامج منح دراسية مقدمة للطلبة السوريين النازحين، وذلك بالرغم ممن حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول عدة جنسيات، منهم السوريون.

ومن المقرر أن تكون مدى قانونية حظر السفر هذا ضمن دفوع مقدمة للمحكمة العليا نهاية أبريل نيسان. أما موعد إعلان قرار في هذا الشأن فلم يتحدد بعد.

وتعد جامعة كولومبيا من بين عشرات من مؤسسات التعليم العالي بأنحاء الولايات المتحدة التي سعت في السنوات الأخيرة إلى القيام، بما في وسعها لمساعدة السوريين المتضررين من الصراع الدائر في بلادهم، الذي نزح جراءه ملايين منهم ليتحولوا إلى لاجئين.