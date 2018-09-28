جامعة بريطانية تمنح درجة علمية في “التجسس”

أعلنت جامعة باكنغهام البريطانية أنها ستطرح برنامجا جديدا للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات السيبرانية، يمنح للطلاب درجة علمية في «التجسس الدولي».

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فسيقوم موظف الاستخبارات الحكومي السابق جوليان ريتشاردز، الذي أمضى 20 عاما في هذا المجال، بإدارة هذا البرنامج.

وقال ريتشاردز إن «البرامج الحالية في العلاقات الدولية تركز بشكل كبير على المشكلات التي تواجهها الدول في حربها على الإرهاب، مع توجيه الانتقاد الشديد للدول الغربية، إلا أنها تفتقد بشدة التركيز على كيفية التعامل مع الأدوات الجديدة لمواجهة هذا الإرهاب».

وأضاف ريتشاردز أن البرامج التقليدية تتخلى أيضا عن مفهوم السرية من خلال الإعلان صراحة عن مكان تجمع الجواسيس المحتملين.

ومن المنتظر أن يتم بدء تدريس هذا البرنامج في شهر يناير (كانون الثاني) القادم.