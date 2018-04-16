“جاغوار-لاند روفر” تقلص العمالة والإنتاج

أعلنت شركة “جاغوار-لاند روفر”، أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا، أنّها ستسرح ألفا من العاملين لديها وتقلل الإنتاج في اثنين من مصانعها في بريطانيا، بعد تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل بسبب زيادة الضرائب عليها.

وتراجعت مبيعات “جاغوار” بنسبة 26 في المئة منذ بداية العام بينما تراجع الطلب على سيارات “لاند روفر” بنسبة 20 في المئة في السوق المحلي، مع إحجام المشترين عن شراء السيارات التي تستخدم الديزل.

وأوضحت الشركة، التي تنتج تقريبا واحدة من كل ثلاث سيارات تنتجها بريطانيا وعددها 1.7 مليون سيارة، أنّها تنوي تسريح بعض العاملين المؤقتين في موقع سوليهل، وأن تنقل إليه ما يزيد قليلا على 360 شخصا من مصنع كاسل بروميتش القريب.