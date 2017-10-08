جابر: السلسلة ستدفع لكل المستحقين ولا داعي للقلق

رعى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر افتتاح معرض “فنون عاشورائية”، بدعوة من تجمع شباب عربصاليم التطوعي، وهو معرض لوحات تجسد ذكرى عاشوراء وتعبر عن ثورة الامام الحسين، وذلك في حديقة التجمع في بلدة عربصاليم، بحضور رئيس مجلس ادارة مؤسسات أمل التربوية الدكتور رضا سعادة، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحاذة، مسؤول الشباب والرياضة في حركة أمل في اقليم الجنوب الدكتور عمران حسن، وعدد كبير من الفنانين المشاركين وعلماء دين وفاعليات.

بعد قرآن كريم وترحيب من محمد نظر، تحدث رئيس تجمع شباب عربصاليم التطوعي الدكتور مالك حسين سعادة، ثم كانت كلمة النائب جابر الذي قال: “ان هذا المعرض يجمع الفن العاشورائي مع مجلس عزاء حسيني، لقد عشنا خلال الايام الماضية مأساة كربلاء من خلال احياء هذه الذكرى، نحن نعيش عاشوراء كل يوم من خلال استمرار رسالة عاشوراء، وخلال الايام الماضية استقبل لبنان والجنوب شهداء سقطوا في ارض المعركة في مواجهة الفكر التكفيري المستمر منذ ذلك الزمن، هؤلاء الشهداء عندنا يحملون رسالة عاشوراء ورسالة الامام الحسين في الحق ضد الباطل، كل المعارك التي خاضتها المقاومة امتزجت بالنفس العاشورائي ومما قدمه الامام الحسين من تضحية في كربلاء، بالفعل هذه الرسالة هي رسالة مستمرة عبر الاجيال، وعلينا ان نحفظ هذه الذكرى وان نعمل بهديها”.

اضاف: “غدا الاثنين سيقر قانون الضرائب معدلا وتستمر سلسلة الرتب والرواتب كما دفعت في نهاية شهر أيلول، يستمر دفعها لكل الموظفين والمعلمين والعسكريين والامنيين في الاشهر القادمة، لانها حق لمن تعب واستحقها، ولا صحة اطلاقا لما يحكى عن تعليق العمل بالسلسلة”.

ونوه جابر بالجيش والقوى الامنية والامن العام بشكل خاص “لانه بالامس تم اكتشاف خلية اسرائيلية تعمل لصالح العدو الاسرائيلي في الداخل اللبناني، وبالفعل تسنى لي أن أطلع على بعض الصور لما تم اكتشافه لديهم من أسلحة ومن أدوات تفجير، ولقد بلغت الوقاحة بأحدهم انه كان يعلق نجمة داود على صدره، وللاسف الشديد انهم لبنانيون، وأود أن أتقدم بالتهنئة من جهاز الامن العام على هذا الانجاز، وعملية كهذه تذكرنا بالتصويب الاسرائيلي الامني على لبنان وطيرانه الحربي والتجسسي الذي لا يترك الاجواء الجنوبية واللبنانية لا ليلا ولا نهارا، وكما قال دولة الرئيس نبيه بري منذ أيام لقائد قوات اليونيفيل في لبنان “عينكم يجب ان تكون على تجاوزات اسرائيل وليس على الجانب اللبناني”، لانه بالفعل لبنان يلتزم القرار 1701 بكل حذافيره، ولكن للاسف الشديد فان اسرائيل هي التي لا تلتزم، وأكبر دليل على ذلك وجود هذه الخلايا التجسسية الاسرائيلية في الداخل اللبناني، تحية الى القوى الامنية الساهرة بالفعل، الحمد لله لبنان رغم كل ما حدث على حدوده بلد امن، وان شاء الله بوجود هذه القوى الساهرة سيبقى امنا”.

وطمأن جابر الى ان “المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري سيعمل الاثنين على اقرار جملة من القوانين، وستقر موازنة وستنطلق عملية اعمار جيدة في هذا البلد، والسلسلة ستدفع كما دفعت ولا داعي للقلق اطلاقا”.

وكان مجلس عزاء للشيخ علي هزيمة، وقص النائب جابر شريط افتتاح المعرض وجال على لوحاته التي تحاكي عاشوراء وثورة الامام الحسين، وتسلم صورة من سعادة وتم تسليم الشهادات على الفنانين المشاركين في المعرض.