جائزة اليانصيب تصل الى 455 مليون دولار

ارتفعت قيمة جائزة اليانصيب الأميركي “باوربول” الى 455 مليون دولار، وهو واحد من أعلى المبالغ في تاريخ الجائزة بعد مرور 19 سحبا من دون فائز.

وقدرت فرصة الفوز بالجائزة “واحد في 292 مليونا”، ويمكن للفائز ان يختار الحصول على 455 مليون دولار كاملة كأقساط على 29 عاما أو الحصول على مبلغ نقدي على الفور قيمته 269.4 مليون دولار.

وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الستة لليانصيب ستؤجل للسحب المقبل وموعده في 21 آذار.

وآخر سحب حقق جائزة كبيرة كان في كانون الثاني عندما حققت تذكرة 559.7 مليون دولار. واختار وقتها الفائز استلام مبلغ نقدي بلغت قيمته 352 مليون دولار.

ووصل مبلغ “باوربول” لرقم قياسي عام 2016 بلغ 1.6 مليار دولار.