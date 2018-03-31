جائزة الياناصيب تتجاوز 500 مليون دولار

ارتفعت قيمة جائزة يانصيب “ميجا مليونز” الأمريكي الى 521 مليون دولار، وهي رابع مرة في تاريخ الجائزة تتجاوز فيها قيمة اليانصيب 500 مليون دولار.

وكان جرى سحب، يوم 27 آذار، هو الثالث والعشرين على التوالي دون تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى.

وارتفعت قيمة الجائزة الكبرى منذ أن فاز بها آخر مرة شاب من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر عشرين عاما وكان ذلك في الخامس من كانون الثاني وبلغت قيمتها 451 مليون دولار.

والجائزة التي جرى السحب عليها مساء الجمعة هي عاشر أكبر جائزة تقدم في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.

وأكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب “ميجا مليونز” كانت 656 مليون دولار في العام 2012.