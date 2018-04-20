ثيم يطيح دجوكوفيتش من ثالث أدوار بطولة مونتي كارلو للتنس

أقصى النمساوي ​دومينيك ثيم​ منافسه الصربي ​نوفاك دجوكوفيتش​ من الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو للتنس​ لفردي الرجال، ذات الـ1000 نقطة، المقامة في امارة موناكو الفرنسية .

وتأهل بذلك ثيم إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بتغلبه على دجوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها 7-6 و6-2 و6-3، ليضمن استمراره في المنافسة على اللقب .

جدير بالذكر أن ثيم قد تم تصنيفه في المركز الخامس لنيل لقب البطولة، فيما جاء تصنيف دجوكوفيتش في المركز التاسع، مع الاشارة إلى أن الاسباني ​رافاييل نادال​ كان من فاز بلقب النسخة الماضية للبطولة.