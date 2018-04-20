ثيم يطيح دجوكوفيتش من ثالث أدوار بطولة مونتي كارلو للتنس

أقصى النمساوي دومينيك ثيم منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو للتنس لفردي الرجال، ذات الـ1000 نقطة، المقامة في امارة موناكو الفرنسية .
وتأهل بذلك ثيم إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بتغلبه على دجوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها 7-6 و6-2 و6-3، ليضمن استمراره في المنافسة على اللقب .
جدير بالذكر أن ثيم قد تم تصنيفه في المركز الخامس لنيل لقب البطولة، فيما جاء تصنيف دجوكوفيتش في المركز التاسع، مع الاشارة إلى أن الاسباني رافاييل نادال كان من فاز بلقب النسخة الماضية للبطولة.
Powered By Future Television s.a.l