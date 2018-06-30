ثنائية كافاني تطيح بالبرتغال لتضرب الاوروغواي موعداً مع فرنسا‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس العالم 2018​ والمقامة على الاراضي الروسية ، تمكن منتخب ​الاوروغواي​ من حجز مكان له في الدور ربع النهائي بعد ان حقق فوزاً صعباً امام ​البرتغال​ وبواقع 2-1 في مباراة تسيّدها النجم ​ادينسون كافاني​ والي سجل ثنائية في اللقاء ليفرض نفسه نجماً في المباراة ونجح مدافع الاوروغواي من الحدّ من ايقاف خطورة النجم ​كريستيانو رونالدو​ والذي عانى في ايجاد المساحات والحلول اللازمة لتودع البرتغال رسمياً المنافسات .

وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة وقوية من المنتخب الاورغواياني حيث تمكن ادينسون كافاني من مباغتة الحارس ​روي باتريسيو​ بهدف السبق في الدقيقة 7 برأسية رائعة بعد تمريرة ساحرة من ​لويس سواريز

وحافظت الاوروغواي على صلابتها الدفاعية بوجه غزوات البرتغال وفي الدقيق 55 نجح المدافع بيبي من معادلة النتيجة برأسية قوية على اثر عرضية رائعة من رافاييل غيريرو ، وواصلت البرتغال سيطرتها وافضليتها في اللقاء وسط غياب تام للاعبي الاوروغواي ، وبعكس مجريات اللعب ومن هجمة مرتدة سريعة تمكن ادينسون كافاني من خطف هدف ثانٍ لمنتخب بلاده في الدقيقة 62 بعد تسديدة رائعة خدعت الحارس باتريسيو بعد تمريرة ساحرة من روديغو بينتاكور

وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصلت البرتغال افضليتها وضغطها وكان للاعب البرتغال رافاييل غيريرو تسديدة قوية علّت العارضة وحافظت الاوروغواي على ترابطها الدفاعي بوجه غزوات الدون وزملائه وانقذ المدافع الاوروغواياني خيمينيز تسديدة رائعة من بيرناردو سيلفا ، واحتدم الصراع بشكل كبير بين لاعبي المنتخبين وحاول لاعبو الاورغواي اضاعة الوقت لاطول فترة ممكنة ولم ينجح رونالدو في تجاوز دفاع الاوروغواي الصلب لتنتهي المباراة بفوز الاوروغواي وبواقع 2-1 .