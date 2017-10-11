ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين إلى مونديال روسيا 2018

قاد نجم الكرة العالمية ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي، منتخب بلاده الى كاس العالم بعد الثلاثية التي سجلها في شباك الاكوادور وذلك ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

اصحاب الارض الاكوادور نجحوا في افتتاح التسجيل بعد مرور 37 ثانية على بداية اللقاء عبر اللاعب روماريو إيارا،لكن نجم المباراة دون منازع فجر غضبه الذي كان بداخله ونجح في تسجيل هدفيين سريعين في الدقيقتين 11و18، قبل أن يعود ويسجل هدفه الثاني في الشوط الثاني من اللقاء في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء لمصلحة منتخب التانغو الذي رفع بهذا الفوز نقاطه الى 28 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب التصفيات وتتأهل مباشرة لمونديال روسيا 2018 ، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة في المركز الثامن.

​البرازيل​*​تشيلي​

بدورها حرمت البرازيل منتخب التشيلي من التواجد في كاس العالم في روسيا 2018، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0 حيث تراجع المنتخب التشيلي من المركز الرابع قبل المباراة الى المركز السادس ما يعني لا يحق له ايضا اللعب في الملحق .

المنتخب البرازيلي الذي ضمن تأهله منذ فترة انهى الشوط الاول بنتيجة التعادل السلبي 0-0 الا انه مع بداية الشوط الثاني نجح باولينو جونيور من افتتاح التسجيل في الدقيقة 55 وبعدها بدقيقتين وسع لاعب السيلساو غابرييل خيسوس النتيجة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 وشهدت الدقيقة 90 من عمر اللقاء الهدف الثاني لخيسوس ليقضي المنتخب الاصفر على امال منتخب تشيلي بطل آخر نسختين من كوبا أميركا.

اوروغواي*بوليفيا

نجح المنتخب الأوروغواياني من خطف بطاقته الى كاس العالم روسيا 2018، بعد الفوز الكبير على ضيفه البوليفي 4-2 ،وبهذا الفوز رفع الاوروغواي رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث الأرجنتين ، فيما بقيت بوليفيا على رصيدها 14 نقطة، بالمركز قبل الأخير.

اهداف المنتخب الاوروغواياني جاءت عبر اللاعب خوسيه مارتن كاسيريس في الدقيقة 39، وإدينسون كافاني 42، ولويس سواريز هدفيين في الدقيقتين 60، 76، فيما سجَّل هدفي بوليفيا، جاستون سيلفا خطأ في مرماه في الدقيقة 24 ودييغو غودين ايضا عبر الخطأ في الدقيقة 79.

البيرو * كولومبيا

اما في مباراة كولومبيا والبيرو فقد ضمن المنتخب الكولومبي تأهله الى كاس العالم مباشرة فيما سيلعب منتخب بيرو الملحق بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 وبهذا التعادل رفع المنتخب الكولومبي رصيده الى رصيدها إلى 27 نقطة، في المركز الرابع في المقابل، استفادت بيرو من سقوط تشيلي أمام البرازيل، واصبحت في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلي وسيخوض منتخب البيرو الملحق مع نيوزيلاندا، الشهر المقبل.

كولومبيا افتتحت التسجيل عبر اللاعب جايمس رودريغيز في الدقيقة 56 فيما منتخب البيرو عدل النتيجة عبر لاعبه باولو غيريرو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

فنزويلا*باراغواي

بدوره حقق منتخب فنزويلا فوزه على منتخب باراغواي وحرمه من التواجد في كاس العالم 2018 في روسيا بنتيجة 1-0 سجله اللاعب هيريرا في الدقيقة 47 من عمر اللقاء وبهذا الفوز رفع المنتخب الفنزويلي رصيده الى 12 نقطة في المركز الاخير فيما تجمد رصيد المنتخب الباراغواياني على 24 نقطة في المركز السابع.