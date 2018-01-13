تيمور جنبلاط التقى في المختارة وفودا شعبية وبلدية

استقبل تيمور جنبلاط، في إطار لقاءاته الاسبوعية في قصر المختارة، وفودا شعبية ومناطقية زارته لشكره على اهتمامه بأوضاعها على الصعد الحياتية والانمائية والخدماتية العامة.

وشارك في عدد من اللقاءات النواب نعمة طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو، علاء ترو ووائل ابو فاعور، النائب السابق فيصل الصايغ واصلان وداليا جنبلاط.

ومن أبرز الزوار وفد ضم العائلات المسيحية والدرزية في بلدة عبيه، طالب ب”الحقوق من وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، لا سيما المتعلقة بالدفعة الثانية لاستكمال إعمار البلدة والمراكز الدينية المسيحية والدرزية”. وحضر اللقاء رئيس الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر.

من الزوار أيضا وفد من عائلات بلدة بشامون تقدمه مشايخ وفاعليات جاءه بمناسبة الأعياد، وتحدث باسمه الشيخ مقصد ابو عساف، وفد كبير من بلدة كفرقوق- راشيا ضم مشايخ وفاعليات والمجلسين البلدي والاختياري وسيدات “لقاء المحبة” من أجل شكر جنبلاط على اهتمامه بالقضية الإنسانية المتعلقة بالمريضة جنى العنداري لناحية المساعدة في توفير العلاج لها خارج لبنان، وفد من بلدة دير بابا ضم مشايخ وفاعليات والمجلس الاختياري، لشكره على دعمه المادي لبناء القاعة العامة للبلدة، واستعراض الحاجة إلى استكمالها بالتجهيزات اللازمة، وفد من بلدة عين وزين ضم الأهالي والمجلسين البلدي والاختياري لشكره على اهتمامه بمواضيع متصلة بالبلدة وحاجات أبنائها ووفد من وجهاء عائلة الباشا في الشويفات لشكره على وقوفه إلى جانب العائلة وتحقيق مطالبها.

كما التقى جنبلاط وفدا من بلدة كفرنبرخ ضم الأهالي والمجلس البلدي وجمعية سيدات كفرنبرخ والعائلات ال22 التي اخلت منازلها نتيجة انهيارات حصلت في البلدة، للنظر بأوضاعهم ومتابعة القضية التي تتوسع مع تهديد منازل إضافية بالاخلاء بفعل إستمرار الانهيارات.

كذلك التقى وفدين من عائلتي نعيم وجديداني في كفرقوق عرضا مطالب تخصهما، وفدا من سيدات منطقتي الجرد والشوف اطلعه على أهداف تحرك لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وفدا من بلدة وادي الست ضم المجلس البلدي لشكره على تنفيذ التخطيط للطريق الذي يصل البلدة بمجدالمعوش، وفدا من مشايخ عائلة عامر في الخلوات (حاصبيا) ومن التعاونية السكنية في منطقة المناصف الشوف.

والتقى جنبلاط عددا كبيرا من المجالس البلدية مطلعا على مطالبها ومشاريعها، وتلقى سلسلة مراجعات من جمعيات ومؤسسات ومواطنين.