تيمور جنبلاط التقى في المختارة وفودا أجنبية ومناطقية وفاعليات

إستقبل رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة اليوم، الوزير السابق إلياس حنا وعقيلته نورما الحداد، وفاعليات من منطقة الأشرفية في بيروت يرافقهم وفد من الولايات المتحدة الأميركية، ووفدين من الهند وإيران، في حضور النواب: نعمة طعمة، أكرم شهيب، بلال عبدالله وهادي أبو الحسن والنائب السابق علاء ترو.

وفي إطار لقاءاته الأسبوعية التقى وفودا شعبية وأهلية واجتماعية وفاعليات ورجال دين ورؤساء مجالس بلدية واختيارية، عرضت معه شؤونا حياتية وإنمائية، منها وفود من بلدات: حاصبيا، العقبة، عين زحلتا، الورهانية، مجدلبعنا، مزرعة الشوف، عين وزين، عين جرفا، الفريديس، عاليه، كفرحيم، كفرنبرخ، الكحلونية، بعقلين، عين قنيا، ميمس، كفرفاقود، جباع- الشوف والسريرة- جزين، ناقشت معه أمورا إنمائية.

كما استقبل رئيس مدارس الليسية ناسيونال رئيس رابطة آل ذبيان هيثم ذبيان، الذي شكره على حضوره الإفطار الخيري للعائلة، وفد مياومي شركة “كهرباء لبنان” في الشوف له مطالبهم وأسباب توقفهم عن العمل، وفدا طالبيا من جامعة البلمند فرع سوق الغرب، شكره على “المنح الجامعية باسم جمعية وليد جنبلاط للدارسات الجامعية”، وفدا كشفيا من مرشدات “كشاف التربية الوطنية” في إقليم الخروب، رابطة مخاتير الشوف بمناسبة انتهاء ولايتها والتحضير للدورة الجديدة، وفدا من جمعية “الإنماء الاجتماعية” في بلدة بريح، تسلم منه دعوة لرعاية عشائه السنوي، كذلك قدم له الفنان النحات حسام عياش منحوتة للشهيد علاء أبي فرج.

وتلقى جنبلاط سلسلة مراجعات من رؤساء اتحادات وبلديات وجمعيات وأندية ومواطنين.